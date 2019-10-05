أول تعليق من كلوب بعد اصابة محمد صلاح









عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن غضبه بعد إصابة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في مباراة الفريق أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .





وقال كلوب :" لا أفهم لماذا قام لاعب ليستر سيتي بذلك التصرف لقد كان متهور جداً ، صلاح تخطي المدافع بشكل جيد و كان بعيد عنه اللاعب تعمد إيذائه بتلك الطريقه الغريبة والعنيفة كان يستحق الطرد".





يذكر أن محمد صلاح خرج مصابا في الدقيقة الأخيرة بالمباراة التي فاز بيها ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج لينفرد الريدز بصدارة ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة حيث لعب 8 مباريات حقق الفوز في جميعا.