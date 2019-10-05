"تنمية المشروعات": اقمنا معارض في البحرين والأردن وإيطاليا للصناعات اليدوية

Advertisements

قال طارق صابور، مدير معارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن مصر مليئة بالحرف اليدوية المتميزة ولكن ينقصهم التسويق خاصة مع ظروف الدولة الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن هذه الحرف كانت تعاني بشكل كبير، وبعض الحرفين تركوا المهنة.



وأضاف "صابور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء السبت أن جهاز تنمية المشروعات مهتم بتسويق الحرف اليدوية؛ حيث يتم إقامة معارض على مدار العام بصفة مستمرة.



ولف تمدير معارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن معرض "تراثنا" الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي يضم 500 عارض وعارضة ويضم كل الحرف اليدوية من جميع محافظات مصر، لافتًا إلى أن الجهاز قام بتجميع العارضين من خلا ل 32 مكتب تابع للجهاز على مستوى الجمهورية.



وأكمل: "منتجات معرض تراثنا متميزة، ونفخر بها، وهم فنانين وليس حرفين، والأجانب ينبهرون بتلك الصناعات"، مشيرًا إلى أن الجهاز مهتم بإقامة معارض داخل مصر وخارجها.



واستطرد مدير معارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلًا: " تم إقامة معارض في البحرين والأردن وإيطاليا"، مؤكدًا أن المنتج المصري يختلف عن باقي الدول.



ونوه إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص 350 مليون جنية، لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، كما اختص محافظة شمال سيناء أن ما يتم ضخه من تمويل للمحافظة تكون قروض حسنة "بدون فوائد".

