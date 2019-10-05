ذكريات بنكهة الانتصار.. نجوم سردوا تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر المجيدة (تقرير)

تحتفل مصر بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر المجيدة، والتي تعتبر أكبر وأعظم انتصار شهدته مصر في السادس من أكتوبر عام 1973.





وتعتبر حرب أكتوبر المجيدة بمثابة ضربة قوية في مرمى العدو الإسرائيلي الذي لقنه الجيش المصري درسًا قاسيًا لم ينساه حتى يومنا هذا.





انتصار عظيم حققه جنود مصر البواسل الذي قاموا بعمل بطولي كبير وروت دمائهم الشريفة أرض الوطن.





من منا لايعرف أشخاصًا مقربة منه خاضوا حرب أكتوبر وشاركوا فيها وشهدوا هذا النصر العظيم أمام أعينهم.





وفي كل عام، تعرض لنا عدد من القنوات التلفزيونية مجموعة من الأعمال السينمائية التي تناولت انتصارات أكتوبر المجيدة وتفاصيلها.





وفي هذا السياق، فقد سرد عدد كبير من الفنانين في أكثر من لقاء تلفزيوني وصحفي، تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر المجيدة واسترجعوا هذه الذكريات المغطاه بنكهة الانتصار والفرح لاسترداد الوطن الحبيب.





وفي هذا التقرير، يرصد لكم الفجر الفني أبرز هؤلاء الفنانين الذين كانوا على الجبهة وشاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.





محمود الجندي





ولد الفنان الراحل محمود الجندي في عام 1945 وشارك في حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973، وخدم في سلاح الطيران لمدة 7سنوات.









وقد تحدث محمود الجندي في أكثر من لقاء له عن تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر.





ودائمًا ما كان يتذكر محمود الجندي بكل مرارة وأسى اللحظات الصعبة التي عاش تحت تأثيرها خلال الحرب، من فراق لزملائه الذي ضحوا بحياتهم فداءًا للوطن واستشهدوا من أجل بقائه صامدًا في وجه العدو الصهيوني، فبالرغم من مرور عدة سنوات على ذلك إلا أن هذه المشاهد الأليمة ظلت محفورة في ذهنه وذاكرته.









وأيضًا تحدث عن فرحته هو وزملائه الجنود بالانتصار العظيم، وهذه اللحظات السعيدة تخفف عنه مرارة وحزن لحظات فراقه لزملائه الشهداء.





مشهد لم ينساه محمود الجندي في حرب أكتوبر









وصرح الراحل محمود الجندي عن أن من أكثر اللحظات التي ظلت عالقة في ذهنه، لحظة العبور من مطار فايد وأسماها بمرحلة الشك واليقين، فمن كان بداخله يقين بالنصر ويتحلى بالصبر والثقة بالله كان ينجو ومن دخل في قلبه الشك في النصر وتيقن الهزيمة وانتابه الخوف والقلق فلم ينجو.









لطفي لبيب





شارك الفنان القدير لطفي لبيب في حرب أكتوبر المجيدة، وقد سرد تفاصيل مذه المشاركة في أكثر من لقاء تلفزيوني ووصف لنا ماذا شعر لحظة العبور.





وعبر لطفي لبيب مع أول كتيبه بقناة السويس، ووصفها بأنها اللحظة التي اختلط بها الموت بالحياة.









فقد كان لطفي لبيب في سلاح المشاه، وقال إن الجندي في سلاح المشاه له دور فعال وهام في انتصار أكتوبر لأنه يعبر ويتسلق الأرض وتواجد في ساحة المعركة وسبق المدرعات والدبابات وكل ذلك.





كما وصف لبيب أن يوم السادس من أكتوبر تخلله لحظات صعبة من حصار وقلق وكان الموت يأتي فجأة ويحصد أرواح من حوله دون استئذان ويأخذ من يشاء في أي وقت.









أحمد بدير "وقصته مع أحد الجنود الذي استشهدوا"





عبر الفنان أحمد بدير عن شعوره بالفخر والسعادة لأنه كان من ضمن الجنود الذين شاركوا في انتصار أكتوبر المجيد، في أكثر من لقاء له.









وسرد أحمد بدير قصته مع أحد الجنود الذين حاربوا معه وقبل أن يستشهد أفصح له عن وصيته لأهله ألا يأخذوا عزاءه إلا بعد تحرير مصر، وبالفعل أخبر أحمد بدير أهل زميله الشهيد بوصيته.





أحمد فؤاد سليم





وقال الفنان أحمد فؤاد سليم في لقاء تلفزيوني له، أنه كان من ضمن الجنود الذين شاركوا في الدفاع عن وطنهم وتحريرها من بطش العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة.





حيث كان ضمن قوات الدفاع الجوي، واستحضره مشهد لصديقه الشهيد سيد لم ينساه طوال حياته بالرغم من مرور فترة من الزمن.









وأوضح أحمد فؤاد سليم أن صديقه كان يتمنى أن تنجب له زوجته طفلًا فقد كان حلم بالنسبة له.





ولكنه استشهد في حرب أكتوبر المجيدة قبل أن يعرف أن حلمه قد تحول إلى حقيقة وأن زوجته كانت حامل.









ودائمًا مايؤكد أن هذه القصة أثرت فيه كثيرًا قائلًا إن الحرب قد غيرته تمامًا.



