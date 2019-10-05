مصرع أمين شرطة في حادث سيارة بالدقهلية

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لقى أمين شرطة بوحدة مرور دكرنس مصرعه بعد انقلاب سيارته في مياه البحر الصغير أمام قرية كفر عبد المؤمن علي طريق دكرنس _ المنصورة، بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد يلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة البحر الصغير، أمام قرية كفر عبد المؤمن علي طريق دكرنس _المنصورة.



وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الأمين رحمى سالم بوحدة مباحث مرور دكرنس.



وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.



بالأسماء..إصابة 10 اشخاص في تصادم 3 سيارات علي طريق اجا المنصورة



أصيب 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق المنصورة – أجا بمحافظة الدقهلية



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية،إخطارًا من العميد خالد الزيني مأمور مركز المنصورة يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بتصادم 3 سيارات علي طريق المنصورة أجا بين قريتي نقيطه وسلكا دائرة مركز المنصورة



وعلي الفور أنتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 10 اشخاص وهم كلا من المتولي صابر المتولي 31 سنة، صابر صابر المتولى 12 سنة،إسلام سعد أحمد 22 سنة، عبير أحمد رفعت 10 سنوات، ومقيمون جميعًا بقرية اويش الحجرمركز المنصورة وكذلك إصابة محمد السيد حسن 9 سنوات، خالد محمد المتولى 13 سنة، ومقيمانبكفر الشنهاب مركز المنصورة، ومحمد إسماعيل محمود 22 سنة،و هند محمد عبد الجواد30 سنة، أحمد محمد إسماعيل 14 سنة، إياد محمد إسماعيل 10 سنوات، ومقيمون مبصهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا



تم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى المنصورة العام الجديد " الدولي سابقًا لتلقي العلاجاللازم، وتحرير عنذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري رفع آثار الحادث من على الطريق وتسير حركة المرور مرة أخرى.

