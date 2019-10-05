جهاز المنتخب يطمئن على اصابة عمرو السولية

أكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري حرص علي الإتصال بلاعب منتخب الفراعنة والنادي الأهلى عمرو السولية للإطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.





وكشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها خلال مواجهة أسوان.



