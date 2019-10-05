جهاز المنتخب يطمئن على اصابة عمرو السولية
أكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري حرص علي الإتصال بلاعب منتخب الفراعنة والنادي الأهلى عمرو السولية للإطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
وكشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها خلال مواجهة أسوان.
وقال خالد محمود إن التشخيص المؤقت للسولية إلتوا في الكاحل حسبما اشتكى اللاعب مشيرا إلى أنه سيجري فحص طبي دقيق بعد اللقاء من أجل التعرف على إصابته بشكل واضح.
وتابع الطبيب أن السولية سيخضع للأشعة حال تورم قدمه مشيرا إلى أنه لن يستطيع تقدير حجم الإصابة بشكل كامل في وقتها.
وحقق الأهلي فوزا على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.