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كلوب يُعلق عقب فوز ليفربول القاتل على ليستر سيتي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:01 م
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كلوب يُعلق عقب فوز ليفربول القاتل على ليستر سيتي
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علي نبوي
 
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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"الحصول على نقطة ضد ليستر سيكون مميزًا لـ 95% من الفرق ، لقد واجهنا مباراة قوية وصعبة ضد سالزبورغ ، ومن ثم ليستر سيتي ، لقد لعبنا 60 دقيقة إستثنائية ، كانت المشكلة أننا سجلنا هدف واحد فقط".

وأضاف :" لقد تعرضنا لهجوم مضاد مثير عندما سقط صلاح ، كان لدينا ركلة جزاء التي كانت ركلة جزاء ، وسجلنا الاهداف ، أنت بحاجة إلى شخص ما ليحافظ على أعصابك ، وفعل ذلك ميلنر ، بعد أداء مثير للإعجاب على أي حال".

وتابع :"ايفانز لعب مباراة جيدة ، لكنه لم يستطيع التعامل مع سرعة ساديو ، هذا ما جعل الكرة من ميلنر ذكية ، وهذا ما يجعل ميلنر مميزًا للغاية ، من الواضح أنه مستعد للمباراة".

وزاد :"لم أكن متأكدًا من أننا سنفوز في النهاية ، ولكني اعتقدت أننا لن نخسر ، اذا كان الفوز في 8 مباريات متتالية أمر سهلًا ، فأن الفرق الأخرى ستفعل ذلك ، لكنه صعبًا ، اللاعبين لديهم إيمان بتسجيل أهداف متأخرة".

وأتم حديثه :"لم أرى فريقًا يدافع ضد فاردي أفضل مما فعلنا اليوم ، بصرف عن النظر عن فرصة واحدة ، والطريقة التي لعبوا بها ، كان أداء لوفرين وفيرجيل لا يصدق ، لا أرى أننا نحتاج إلى الكثير من الحظ ، لقد كانت ركلة جزاء".
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