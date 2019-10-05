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هشام يونس: سكرتير عام 'الصحفيين' دأب على منح تقديرات مبالغ فيها للموظفين

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:55 م
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هشام يونس: سكرتير عام 'الصحفيين' دأب على منح تقديرات مبالغ فيها للموظفين
هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه بالفعل قام بتعطيل بعض التقديرات المالية المبالغ بها لموظفي النقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن محمد شبانة أمين صندوق النقاقة دأب على منح تقديرات مبالغ فيها لبدلات ومكافآت الموظفين بطريقة لم يكن يقرها، وهو أمين للصندوق ويكفي للدلالة على هذا ثلاثة أمثلة:

الأول: أن أحد الموظفين طلب بدلا قيمته ١٣٠ جنية بخط يده فأشر الأستاذ سعيد حسني بالموافقة ورفع القيمة إلى ٥٠٠ جنية ثم أتبعه السكرتير العام الزميل محمد شبانة بالموافقة بكل سهولة.

الثاني: موظف طلب بدلا للإنتقال من النقابة إلى محطة رمسيس مرتين فأقر له المدير العام والسكرتير العام ١٠٠ جنيه.

الثالث: وافق الزميل محمد شبانة علي صرف مكافأة قدرها ٧٠٠ جنية للمدير العام سعيد حسني وذلك نظير حضوره لعدة ساعات يوم الجمعة الماضية وهو اليوم الذي شكل فيه النقيب غرفة عمليات لمتابعة شكاوى الصحفيين في هذا اليوم في حين أن الزميل حسين الزناتي رئيس اللجنة المشكلة قال لي أنه لم يره وإن كان قد حضر فإنه تواجد في مكتبه دون أي جهد.

يذكر أن محمد شبانة سكرتير النقابة، قد عقد منذ ساعات مؤتمر صحفي بمكتبه بالأهرام من أجل الرد على اتهامات يونس التي جاءت في استقالته المُسببة التي قدمها في اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي.
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