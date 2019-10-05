زيدان يُشيد بثلاثي ريال مدريد أمام غرناطة.. ويؤكد: قلق بشأن الإصابات

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بالثنائي داني كارفخال وفيدي فالفيردي لاعبا الملكي بعد الفوز على غرناطة بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.





وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: " كارفاخال كان جيداً باستخدام قدمه الضعيفة".





وأضاف: " اليوم خسرنا كروس و بيل بسبب الاصابة، هناك بعض اللاعبين سيسافرون للعب مع منتخباتهم ... لا يمكننا فعل أي شيء ، لكنني قلق بشأن الإصابات".





وتابع تصريحاته: " فيدي فالفيردي لاعب حديث. لا يوجد مثل التقنية التي يمتلكها في العالم ، إنه يتقدم ويمتلك مسارًا تصاعدياً مثيرًا للإعجاب. أنا سعيد له لأنه يلعب ويستحق ذلك".





وواصل تصريحاته: "اليوم لا يوجد فريق صغير و فريق كبير".





وأضاف: " سجل مودريتش هدفًا رائعًا. قبل بضع سنوات سجل نفس الهدف في غرناطة. كانت تسديدة رائعة".





وأكمل تصريحاته : "هازارد كان يحتاج خوض مباراة كهذه، أنه لاعب جيد لا يزال يمتلك الكثير. أنا سعيد جدًا به".



