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زيدان يُشيد بثلاثي ريال مدريد أمام غرناطة.. ويؤكد: قلق بشأن الإصابات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:55 م
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زيدان يُشيد بثلاثي ريال مدريد أمام غرناطة.. ويؤكد: قلق بشأن الإصابات
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علاء خليف
 
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أشاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بالثنائي داني كارفخال وفيدي فالفيردي لاعبا الملكي بعد الفوز على غرناطة بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: " كارفاخال كان جيداً باستخدام قدمه الضعيفة".

وأضاف: " اليوم خسرنا كروس و بيل بسبب الاصابة،  هناك بعض اللاعبين سيسافرون للعب مع منتخباتهم ... لا يمكننا فعل أي شيء ، لكنني قلق بشأن الإصابات".

وتابع تصريحاته: " فيدي فالفيردي لاعب حديث. لا يوجد مثل التقنية التي يمتلكها في العالم ، إنه يتقدم ويمتلك مسارًا تصاعدياً مثيرًا للإعجاب. أنا سعيد له لأنه يلعب ويستحق ذلك".

وواصل تصريحاته:  "اليوم لا يوجد فريق صغير و فريق كبير".

وأضاف: " سجل مودريتش هدفًا رائعًا.  قبل بضع سنوات سجل نفس الهدف في غرناطة.  كانت تسديدة رائعة".

وأكمل تصريحاته : "هازارد كان يحتاج خوض مباراة كهذه، أنه لاعب جيد لا يزال يمتلك الكثير. أنا سعيد جدًا به".

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