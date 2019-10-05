زيدان: حققنا فوزًا مستحقًا على غرناطة وقلق بشأن الإصابات

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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".



وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"اليوم يُمكننا أن نكون سُعداء، وأكثر سعادة لأننا في الصدارة".



وأضاف :"لقد سيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى، لقد واجهنا صاحب المركز الثاني ومن الطبيعي أن يأتي وقت ليصنعوا شيئاً، لقد كان فوزاً مُستحقًا".



وتابع :"أريد أكثر. نريد أن نصل لدرجة من الكمال الكروي ، نريد وسنفعل ذلك، لكنني سعيد بما يفعله اللاعبون اليوم".



وأشار :"من الطبيعي أن تتعرض لبعض الصعوبات في المباراة في كرة القدم من الصعب القيام بلعب جيد لمدة 90 دقيقة. كما أن اداء غرناطة كان مثالياً".



وأوضح :"اليوم خسرنا كروس و بيل بسبب الإصابة، هناك بعض اللاعبين سيسافرون للعب مع منتخباتهم ،لا يمكننا فعل أي شئ، لكنني قلق بشأن الإصابات".



وأشاد بلاعب الوسط فالفيردي قائلا :" فالفيردي لاعب حديث. لا يوجد مثل التقنية التي يمتلكها في العالم ، إنه يتقدم ويمتلك مسارًا تصاعدياً مثيرًا للإعجاب. أنا سعيد له لأنه يلعب ويستحق ذلك".



وأتم حديثه بالتعليق على إحراز هازارد لأول أهدافه الرسمية مع ريال مدريد قائلا :"هازارد كان يحتاج خوض مباراة كهذه، لديه الكثير من الجودة، أنا سعيد جدًا به".

