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بلدية المحلة يهزم عرب الرمل وديا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:46 م
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بلدية المحلة يهزم عرب الرمل وديا
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حسام نور
 
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حقق بلدية المحلة فوزا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب بلدية المحلة في إطار استعداد الفريقين لبدء الموسم الجديد من القسمين الثاني والثالث


شهد الشوط الأول سيطرة لبلدية المحلة وترجم سيطرته بهدفين للمدافع محمد عبد الله حكا من ضربة رآسية في الدقيقة ٢٥ وعزز التقدم للبلدية المهاجم السنغالي بابا ديوب بهدف ثاني من إنفراد بالمرمي في الدقيقة ٤٠ من الشوط الأول.

وقد أضاع محمد عبد الله جعفر لاعب البلدية ضربة جزاء في الدقيقة ٧٥ من عمر المباراة.


وقلًص عرب الرمل الفارق بهدف في الدقيقة ٨٥.

وشهدت المباراة تعرض لاعبي بلدية المحلة حسام زين ومراد رجب للإصابة وخروجهم من الملعب في الشوط الأول.

أدار المباراة تحكيميا حكم الدرجة الأولى محمد يوسف وساعده محمود محسن، ومحمد الزناري.

وكان فريق البلدية قد خاض العديد من المباريات الودية إستعدادا لبدء الموسم الجديد حيث لعب مع الفريق مع شهداء الاسماعيلية ومع مطاحن الغربية وإنتهي اللقائين بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين، ثم إلتقي بطنطا وإنتهى اللقاء بالتعادل السلبي ولعب مع الزرقا وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولعب مع الترسانة بالقاهرة وتعادل الفريقين سلبيا وإلتقى بالاسماعيلي وهزم بهدفين مقابل هدف ثم المصري البورسعيدي وهزم بهدفين نظيفين ومع جمهورية شبين وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف نظيفة ثم مع ميجا سبورت وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ومع الحامول وإنتهت بفوز البلدية بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز على مركز شباب تلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعادل أخيراً مع بني عبيد بهدف لكل فريق.

وقد تعاقد بلدية المحلة مع ١٠ صفقات لتدعيم الفريق وهم : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.

وأوقعت القرعة بلدية المحلة في مواجهات قوية في الأسابيع الأربعة الأولى حيث سيلتقي بدمنهور ثم الرجاء ثم ابوقير للاسمدة ثم المنصورة.

ويضم الجهاز الفني للبلدية كرم جابر، مديرا فنيا ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.


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