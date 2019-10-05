عاجل - الكشف عن إصابة محمد صلاح





وتعرض صلاح للإصابة على مستوي القدم اليسري، مما جعله غير قادرًا على استكمال المباراة أمام ليستر سيتي، ليخرج في الدقيقة 91 من عمر المواجهة ويحل بدلًا منه زميله أدم لالانا.





وتشير التقارير الأولية إلى أن صلاح تعرض للإصابة على مستوي كاحل القدم اليسري، وستوضح التقارير النهائية مدي حجم الإصابة.

شهدت مباراة ليفربول وليستر سيتي والتي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعرض الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز للإصابة.