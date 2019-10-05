ليفربول يُجهض انتفاضة ليستر سيتي وينتصر بشق الأنفس ويواصل تصدر البريميرليج
السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:45 م
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الفجر الرياضي
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حقق نادي ليفربول أن فوز غالي وصعب على نظيره نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في اطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز.
وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة كبيرة من نادي ليفربول أمام بعض الفرص من لاعبي ليستر سيتي وفي الدقيقة 40 سجل ليفربول هدفه الأول عن طريق ساديو ماني.
وحاول ليفربول تسجيل المزيد من الأهداف ولكن أضاع لاعبو الفريق كثير من الفرص ليسجل نادي ليستر سيتي سيتي هدفه الأول عن طريق ماديسون في الدقيقة 80 ووضع الريدز في ضغط في وقت حرج من المباراة وظل ليفربول يحاول خطف هدف التعادل أمام دفاع قوي من ليستر ولكن سجل الريدز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها ميلنر في الدقيقة 93 جاءت من عركلة السنغالي ساديو ماني داخل منظقة جزاء ليستر لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.
وبهذا الفوز وصل نادي ليفربول إلى النقطة 24 ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد14 نقطة، وسيلاقي ليفربول في الجولة القادمة نظيره مانشستر يونايتد اما عن ليستر سيواجه نظيره بيرنلي.
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