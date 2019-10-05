ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل - محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية أمام ليستر سيتي (فيديو)

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:53 م
Advertisements
عاجل - محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية أمام ليستر سيتي (فيديو)
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
محمد مرعي
 
Advertisements
تعرض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة أمام ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستطيع صلاح استكمال للقاء حيث خرج في الدقيقة 91 بسبب تعرضه للإصابة على مستوي القدم ليدخل بدلًا منه آدم لالانا.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول صلاح إصابة محمد صلاح إصابة صلاح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
0
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:00
0
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
0
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status