عاجل - محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية أمام ليستر سيتي (فيديو)





ولم يستطيع صلاح استكمال للقاء حيث خرج في الدقيقة 91 بسبب تعرضه للإصابة على مستوي القدم ليدخل بدلًا منه آدم لالانا.

تعرض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة أمام ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.