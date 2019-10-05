ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يعبر غرناطة 4-2 ويواصل التربع على قمة الليجا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:49 م
Advertisements
ريال مدريد يعبر غرناطة 4-2 ويواصل التربع على قمة الليجا
ريال مدريد
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوز ثمين على نظيره غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

 

وسجل أهداف ريال مدريد اليوم كل من كريم بنزيما وإدين هازارد ولوكا مودريتش على التوالي ليتقدم الريال بثلاثية، قبل أن يقلص غرناطة النتيجة بهدفين عن طريق ماتشيس ودوراتي، واختتم رودريجيز رباعية الريال في الدقيقة الأخيرة.

 

وشهدت مباراة اليوم تسجيل هازارد أول أهدافه الرسمية مع ريال مدريد منذ انضمامه من تشيلسي الصيف الماضي.


بهذه النتيجة رفع الريال رصيده للنقطة 18 ليواصل التربع على قمة الليجا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 14 في المركز الثاني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
0
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:00
0
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
0
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status