ريال مدريد يعبر غرناطة 4-2 ويواصل التربع على قمة الليجا

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوز ثمين على نظيره غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

وسجل أهداف ريال مدريد اليوم كل من كريم بنزيما وإدين هازارد ولوكا مودريتش على التوالي ليتقدم الريال بثلاثية، قبل أن يقلص غرناطة النتيجة بهدفين عن طريق ماتشيس ودوراتي، واختتم رودريجيز رباعية الريال في الدقيقة الأخيرة.

وشهدت مباراة اليوم تسجيل هازارد أول أهدافه الرسمية مع ريال مدريد منذ انضمامه من تشيلسي الصيف الماضي.





بهذه النتيجة رفع الريال رصيده للنقطة 18 ليواصل التربع على قمة الليجا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 14 في المركز الثاني.