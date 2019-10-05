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كيف يواجه أزمة الغيابات أمام إشبيلية؟.. فالفيردي يُجيب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:53 م
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كيف يواجه أزمة الغيابات أمام إشبيلية؟.. فالفيردي يُجيب
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علاء خليف
 
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أكد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، علي جاهزية الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز للمشاركة في مباراة إشبيلية والمقرر إقامتها مساء الأحد في الدوري الاسباني "الليجا".

وقال "فالفيردي" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، نعول كثيرًا على الثنائي ميسي وسواريز في المباراة الهامة غدًا ضد إشبيلية، وذلك بعدما افتقدنا جهودهما كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابات

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الأحد علي ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.

وأكد "فالفيردي" أنه سوف يلجأ للاستعانة بلاعبين من فريق الرديف لتعويض الغيابات الكثيرة ضمن صفوف الفريق الكتالوني، سواء الغائبين بسبب الإصابة مثل جوردي ألبا، وانسو فاتي، وأومتيتي، أو بسبب الإيقاف مثل لينجليت والذي تعرض للطرد في مباراة خيتافي الماضية.

وتابع: “ليس لدينا ظهير أيسر في الفريق وعلينا الاستعانة بالرديف بالطبع، هناك واجي لكن لديه مشاكل كذلك ألبا".

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