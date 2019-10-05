فالفيردي يعلن مفاجأة سارة لجماهير برشلونة قبل لقاء إشبيلية

كشف إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة عن أنباء سارة للجماهيرالكتالونية، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق إشبيلية، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني الممتاز.





وألمح "فالفيردي" لإمكانية تواجد أنسو فاتي في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية غدًا، حيث قال: " اللاعب شارك في تدريبات الفريق ويبدو جيدًا من الناحية الطبية، وسوف ننتظر بعد تدريب اليوم لنعلن القرار النهائي بخصوص مشاركته في مباراة إشبيلية من عدمه".





وعن إنضمام "فاتي" لمنتخب اسبانيا قال: " فاتي لاعب صغير جدًا ولن يشارك مع المنتخب الأول، ولكنه سوف يحصل على فرصته في الفترة القادمة، ولابد أن ننظر إلي المستقبل الذي ينتظره".





ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الأحد علي ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.



