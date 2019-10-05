مكتبة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية عن تاريخ وحضارة مصر القديمة

أطلق المتحف المصري بالتحرير اليوم السبت المستوى الأول من الدورة التدريبية عن تاريخ وحضارة مصر القديمة لطلاب الجامعات المصرية برعاية وتنظيم مكتبة الإسكندرية ومن خلال مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي.





وتهدف الدورة إلى رفع الوعي الأثري لدى طلاب الجامعات المصرية والتأكيد علي الهوية المصرية من خلال الانجازات الحضارية للمصريين القدماء.





وسوف يوالي المركز تقديم العديد من الدورات الاثرية المتخصصة للشباب الذين هم محط اهتمام الدولة. ويقوم بالتدريس الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة وعدد من المختصين.





وتستهدف دورة تاريخ وحضارة مصر القديمة الشباب من كل الأعمار وطلاب الجامعات لتوضيح التاريخ الحضاري لمصر القديمة التي قال عنها عالم المصريات الشهير جيمس هنري برستد في كتابه فجر الضمير أن مصر أرض الحضارة ومهدها وعنها ومنها أخذ العالم علومه وثقافته وحضارته.



