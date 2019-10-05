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بالأسماء.. حبس 3 مواطنين بالشرقية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:44 م
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بالأسماء.. حبس 3 مواطنين بالشرقية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
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مـروة هيـكل 
 
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قررت نيابة فاقوس، اليوم السبت، حبس 3 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
وهم كل من:

1- إبراهيم السيد صالح، 45 عامًا، تاجر.
2- توفيق محمود سالم، 55 عامًا، تاجر.
3- أحمد توفيق عبد القادر محمد، 55 عامًا، تاجر.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
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