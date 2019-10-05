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أهداف مباراة - بايرن ميونخ 2 × 1 هوفنهايم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:40 م
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أهداف مباراة - بايرن ميونخ 2 × 1 هوفنهايم
بايرن ميونخ
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محمد مرعي
 
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تلقى نادي بايرن ميونخ خسارة صادمة من فريق هوفنهايم في اطار منافسات الدوري الالماني الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
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