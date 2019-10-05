أهداف مباراة - بايرن ميونخ 2 × 1 هوفنهايم
السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:40 م
Advertisements
محمد مرعي
Advertisements
Advertisements
تلقى نادي بايرن ميونخ خسارة صادمة من فريق هوفنهايم في اطار منافسات الدوري الالماني الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
Advertisements
- أرقام مثيرة لا تفوتك من الجولة الـ 26 بالدوري الألماني
- أهداف مباراة .. هوفنهايم 1 × 0 بايرن ميونخ | الدوري الألماني
- أهداف مباراة - هوفنهايم 2 × 0 بايرن ميونخ | الدوري الألماني
- أهداف مباراة - بايرن ميونخ 5 × 2 هوفنهايم | الدوري الألماني
- موعد مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت بكأس السوبر الألماني ومشاهدة البث المباشر
- أهداف مباراة - هوفنهايم 1 × 3 بايرن ميونخ
- أهداف مباراة - بايرن ميونخ 4 × 0 كولن
- أهداف مباراة - بادربورن 2 × 3 بايرن ميونخ
المزيد عن: بايرن ميونخ اهداف بايرن ميونيختعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر