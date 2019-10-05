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في سرية تامة.. بليك ليفلي تنجب طفلها الثالث من ريان رينولدز

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:35 م
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في سرية تامة.. بليك ليفلي تنجب طفلها الثالث من ريان رينولدز
بليك ليفلي
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فتحي خلاف
 
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استقبلت النجمة بليك ليفلي ونجم "ديدبول" ريان رينولدز طفلهما الثالث، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، حيث ينضم الطفل الجديد إلى بنات الزوجين إنيز، وجيمس بعمر 4 سنوات.

وقال مصدر لصحيفة "يو إس ويكلي" إن الرضيع يبلغ "شهرين من العمر" ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى، فليس هناك تاريخ محدداً، يُظهر متى ولد الطفل.

في هذه الأثناء، كان ريان Ryan، البالغ من العمر 42 عامًا، ينشط على Instagram، وشارك مقاطع فيديو حول فيلمه التالي "Free Guy" إلى جانب أنه يقوم أيضًا ببطولة فيلم "Brit sensation Jodie Comer".

الزوجان لم يعلنا أي شيء عن الولادة حتى الآن، ولم يتم بعد الكشف عن جنس الطفل واسمه، وكل ما فعله رينولدز، هو نشره لصور يوم الجمعة في موعد العشاء مع زوجته في حسابه الشخصي على Instagram.

كان الزوجان اللذان تزوجا في عام 2012، قد كشفا عن الحمل، في شهر مايو في العرض الأول لفيلم رينولدز في نيويورك "بوكيمون ديتاكت بيكاتشو" عندما ظهرت بليك ببطن منتفخ.

ذكرت ليفلي، البالغة من العمر 32 عامًا، لمجلة بيبول في عام 2016 أنها ورينولدز، 42 عامًا، ربما يخططان لعائلة كبيرة، حيث أنها كانت واحدة من خمسة أطفال، كما أخبرت مجلة "ماري كلير" في نفس العام أنها تهدف إلى تربية أطفالها بشكل طبيعي قدر الإمكان.

وفي السياق المهني، كانت استديوهات "باراماونت" الترفيهية، قد طرحت عبر قناتها الرسمية على يوتيوب مؤخراً، الإعلان الرسمي لفيلم الدراما والغموض "The Rhythm Section" بطولة بليك ليفلي.

تدور أحداث الفيلم حول امرأة تكتشف أن حادث الطائرة الذي تسبب في مقتل عائلتها كان مدبرا ومنظما من قبل بعض الأفراد، فتسعى للانتقام منهم.

الفيلم من بطولة بليك ليفلي، جود لو، ريتشارد بريك، رازا جافري، دانيال مايز، جاك مكفوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ مارك بورنيل، ﺇﺧﺮاﺝ ريد مورانو. كما أن ليفلي شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم الدراما "A Simple Favor" بمشاركة النجمة آنا كندريك.

ومن المقرر طرح الفيلم في يوم 31 يناير من عام 2020 بصالات العرض السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية، في حين تحدد موعد عرضه بصالات العرض البريطانية في يوم 21 فبراير من العام نفسه.
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