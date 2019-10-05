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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:40 م
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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان
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محمد الصو
 
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انتهت منذ قليل مباراة الأهلي ضد أسوان، والتي أقيمت على ملعب الأخير، بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد، بالجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي عروضه القوية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بعدما فاز للمباراة السادسة على التوالي منذ توليه المسئولية خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

وافتتح فايلر مشواره مع الأهلي، بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، بهدفين دون رد في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا،ثم الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 والتتويج بلقب السوبر المصري، واستهل مشواره بالدوري بالفوز على سموحة بهدف دون رد، قبل أن يكرر فوزه على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية برباعية نظيفة في إياب دور ال32 لبطولة دوري الأبطال، ثم الانتصار على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، قبل اكتساح أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على أسوان بالجولة الثالثة من خلال التقرير الآتي:-

1- الأهلي...9 نقاط

2- بيراميدز... 6 نقاط.

3- الزمالك... 6 نقاط.

4- المصري...4 نقاط.

5- المقاولون...4 نقاط.

6- سموحة... 4 نقاط.

7- مصر المقاصة...3 نقاط.

8- طنطا... 3 نقاط.

9- الاتحاد السكندري...3 نقاط.

10- الانتاج الحربي... 3 نقاط.

11- الإسماعيلي... 3 نقاط.

12- حرس الحدود...نقطتين.

13- وادي دجلة... نقطة وحيدة.

14- طلائع الجيش... نقطة وحيدة.

15- إف سي مصر...نقطة وحيدة.

16- أسوان... نقطة وحيدة.

17- إنبي... نقطة وحيدة.

18- الجونة... صفر من النقاط.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري الممتاز عقب ختام مباريات الجولة الثالثة، استعدادا لخوض المنتخب الوطني الأول معسكر مغلق لمواجهة بتسوانا، وديا تحضيرا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.
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