عاجل.. "السيسي" يوجه بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس
السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:40 م
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رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحي زكي.
ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماعي بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس.
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح الأربعاء الماضي، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
والتقى الرئيس أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، وشجعهم علي التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية حتى تتلائم مع احتياجات السوق الداخلي والخارجي لتحقيق اعلي عائد ممكن لهم ولتكون من اهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
كما استمع الرئيس السيسي لمقترحات العارضين بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات وتسويقها سواء داخل مصر او خارجها، وفي هذا إطار وجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم علي مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.
ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماعي بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس.
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح الأربعاء الماضي، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
والتقى الرئيس أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، وشجعهم علي التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية حتى تتلائم مع احتياجات السوق الداخلي والخارجي لتحقيق اعلي عائد ممكن لهم ولتكون من اهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
كما استمع الرئيس السيسي لمقترحات العارضين بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات وتسويقها سواء داخل مصر او خارجها، وفي هذا إطار وجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم علي مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.
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