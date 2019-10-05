"مسار" يؤهل المقيمين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، الذي يعقده المركز الوطني لتقويم التدريب "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب، لمدة أربعة أيام؛ وذلك في مقر المركز بالرياض.
وأشار المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار؛ إلى أن الهدف من عقد البرنامج تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم لمنشآت التدريب المتقدمة للاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لتقويم التدريب، والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة، بما يتوافق مع معايير المركز، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أنه من أولويات المركز، بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة، والتقويم والاعتماد من أجل تأهيل المقيمين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.
ويأتي عقد هذا البرنامج الذي يشارك فيه مجموعة من المختصين والمختصات بمجال الجودة والاعتماد، ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.
يُذكر أن البرنامج ضمن المراحل المتقدمة من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين؛ حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات وخبرات المتقدم. أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الإنترنت بناءً على وثائق ومتطلبات ترسل إليه مسبقًا، ثم الدخول في البرنامج التدريبي ثم يتم ترشيح المتقدم للمشاركة كمقيم تحت التدريب ضمن فرق التقويم الخارجية، وبعد اجتيازه هذه المرحلة، يتم اعتماده مقيمًا خارجيًّا.
أعلن مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، موافقته على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار الترتيبات التنظيمية للمراكز، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.
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