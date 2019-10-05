ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فالفيردي: إشبيلية خصم صعب وقد يسبب لنا الأذى

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:32 م
Advertisements
فالفيردي: إشبيلية خصم صعب وقد يسبب لنا الأذى
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
اعترف الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بصعوبة مباراة فريقه غدًا أمام إشبيلية في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"مباراة اشبيلية دائماً مباراة صعبة، هو خصم صعب خارج ارضهم, فازوا بـ 3 من 4 مُباريتهم خارج ملعبهم".

وأضاف :"إننهم فريق جيد وهي مباراة مهمة، وهو منافس يمكن أن يؤذيك".

وتابع :"مباراة مهمة لجدول الترتيبو سنرى غداً إذا كنا سنخرج إلى الفترة الدولية ونحن سعيدين".

وواصل :" نعم لدينا لاعبين مصابين و لاعبين للإيقاف لكن هناك تفكير بلاعبي بارسا B من أجل الغد, عند المشاكل سيحصلون على فرصتهم".

وأشار :" فاتي يبدو جيداً وتدرب معنا, سنرى بعد تدريب اليوم إذا كان سيكون معنا غداً".

وأوضح :"سواريز و ميسي عانا من إصابات كثيرة هذا الموسم و مباراة الغد مباراة مهمة, تنتظر منهم الكثير".

وعن جاهزية جوردي ألبا قال :"هناك احتمال لكنه لم يتعافى تماماً, ننتظر التدريب بعد قليل".


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
0
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:00
0
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
0
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status