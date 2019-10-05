فالفيردي: إشبيلية خصم صعب وقد يسبب لنا الأذى

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اعترف الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بصعوبة مباراة فريقه غدًا أمام إشبيلية في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"مباراة اشبيلية دائماً مباراة صعبة، هو خصم صعب خارج ارضهم, فازوا بـ 3 من 4 مُباريتهم خارج ملعبهم".



وأضاف :"إننهم فريق جيد وهي مباراة مهمة، وهو منافس يمكن أن يؤذيك".



وتابع :"مباراة مهمة لجدول الترتيبو سنرى غداً إذا كنا سنخرج إلى الفترة الدولية ونحن سعيدين".



وواصل :" نعم لدينا لاعبين مصابين و لاعبين للإيقاف لكن هناك تفكير بلاعبي بارسا B من أجل الغد, عند المشاكل سيحصلون على فرصتهم".



وأشار :" فاتي يبدو جيداً وتدرب معنا, سنرى بعد تدريب اليوم إذا كان سيكون معنا غداً".



وأوضح :"سواريز و ميسي عانا من إصابات كثيرة هذا الموسم و مباراة الغد مباراة مهمة, تنتظر منهم الكثير".



وعن جاهزية جوردي ألبا قال :"هناك احتمال لكنه لم يتعافى تماماً, ننتظر التدريب بعد قليل".





