بعد اكتساح أسوان.. رينيه فايلر يسير على خطي مانويل جوزيه في الأهلي (أرقام)

اكتسح فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر نظيره فريق أسوان بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وسجل أهداف الأهلي كل من، جونيور أجايي، وحسين الشحات، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة "ركلة جزاء"، ورمضان صبحي في الدقائق 7، 25، 59، 66، 86 ، بينما جاء هدف أسوان الوحيد عن طريق أوميد أوكري بالدقيقة 67 من زمن اللقاء، ليفوز المارد الأحمر 5 – 1 ويتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

رينيه فايلر يقترب من تحقيق إنجاز مانويل جوزيه في الأهلي:

استطاع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي تحقيق 6 انتصارات متتالية في 6 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي والذي تمت إقالته مؤخرًا.

افتتح "فايلر" مشواره مع النادي الأهلي بالفوز علي فريق كانو سبورت بهدفين دون مقابل في لقاء ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ثم تغلب على الزمالك 3 – 2 في لقاء كأس السوبر المصري، قبل أن يفوز على سموحة بهدف نظيف بالدوري الممتاز، وأخيرًا تغلب اليوم على بطل غينيا برباعية نظيفة ليتأهل الفريق لدور المجموعات الإفريقي، ثم اكتسح الإنتاج الحربي بنتيجة 4-1 بالجولة الثانية بالدوري، قبل أن يفوز على أسوان 5-1 اليوم

ونجح "فايلر" في معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، والذي استطاع تحقيق 6 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الأهلي، وذلك خلال ولايته التدريبية الثانية مع الفريق الأحمر، حيث تغلب على أندية، غزل المحلة 4 – 1، والترسانة 2-0، والكروم 2-0، وأسوان 3-0، وتغلب علي الإسماعيلية 2-1 وعلى بلدية المحلة 3-0.

ولم يستطيع أي مدرب أجنبي تحقيق 6 انتصارات متتالية في أول 6 مباريات مع الأهلي منذ "جوزيه" في ولايته الثانية موسم 2003 / 2004، حيث فشل عدد من المدربين الأجانب في تحقيق هذا الإنجاز هم، الهولندي مارتن يول، والبرتغالي بيسيرو، والاسباني خوان كارلوس جاريدو، والأورواجوياني مارتن لاسارتي، قبل أن يكرر "فايلر" انجاز الأسطورة البرتغالي بعد قيادة الأهلي للفوز علي كانو سبورت اليوم.

ويعد مانويل جوزيه المدرب الأجنبي الوحيد في تاريخ الأهلي الذي سبق وحقق الفوز في أول 8 مباريات مع المارد الأحمر، حيث أكمل سلسلة انتصاراته بعد مباراة بلدية المحلة بالفوز علي القناة 1-0، وإنبي 2-0، وتلقي أول هزيمة في هذه الولاية أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا في أبريل 2004، ويسير "فايلر" بخطي ثابتة نحو تكرار إنجاز "جوزيه" بالفوز في مبارياته الثمانية الأولي مع الفريق الأحمر إذا يفصله عن هذا الإنجاز الفوز في المباراتين القادمتين فقط.