عاجل.. طبيب الأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حجم إصابة السولية

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كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام أسوان.



وكان السولية قد غادر مباراة الأهلي أمام مضيفه أسوان في الدقيقة 80 متأثرًا بالإصابة بعد تدخل قوي من مدافع أصحاب الأرض، ليحل زميله وليد أزارو بديلا له.



وقال محمود في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"السولية تعرض لجزع في كاحل القدم، ولم يتمكن من استكمال اللقاء".



وأضاف :"نقوم بفحص اللاعب وبناءً عليه سيتم تحديد هل يتم إجراء أشعة أم لا".



وحقق الأهلي فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على أسوان بخماسية نظيفة ليحتل المركز الأول برصيد 9 نقاط.