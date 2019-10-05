ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. طبيب الأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حجم إصابة السولية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:24 م
Advertisements
عاجل.. طبيب الأهلي يكشف لـالفجر الرياضي حجم إصابة السولية
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام أسوان.

وكان السولية قد غادر مباراة الأهلي أمام مضيفه أسوان في الدقيقة 80 متأثرًا بالإصابة بعد تدخل قوي من مدافع أصحاب الأرض، ليحل زميله وليد أزارو بديلا له.

وقال محمود في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"السولية تعرض لجزع في كاحل القدم، ولم يتمكن من استكمال اللقاء".

وأضاف :"نقوم بفحص اللاعب وبناءً عليه سيتم تحديد هل يتم إجراء أشعة أم لا".

وحقق الأهلي فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على أسوان بخماسية نظيفة ليحتل المركز الأول برصيد 9 نقاط.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عمرو السولية طبيب الأهلي الفجر الرياضي الاهلي واسوان الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
0
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:00
0
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
0
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status