الشوط الثاني كورة ستار KORA STAR مشاهدة مباراة ريال مدريد Second half بث مباشر ريال مدريد وغرناطة كورة TV
Yalla Shoot يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو
مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وغرناطة، فى لقاء قوى ضمن مباريات الجولة الثامنة
من بطولة الدوري الإسبانى، شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم، ويسعي الفريقين
لتقديم مباراة قوية لصدارة الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي
بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.
KOORA STAR موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة
بالدوري الإسبانى
يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال
مدريد وغرناطة اليوم فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسة
بتوقيت الإمارات والثالثة بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين Koora Live.
Yalla Shoot القنوات الناقلة لمباراة ريال
مدريد وغرناطة
يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال
مدريد وغرناطة اليوم فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسة
بتوقيت الإمارات والثالثة بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3
ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين Koora Live.
ويحتل ريال مدريد المركز الاول برصيد 15 نقطة بينما غرناطة فى المركز الثانى برصيد 14 نقطة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة