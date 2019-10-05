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الشوط الثاني كورة ستار KORA STAR مشاهدة مباراة ريال مدريد Second half بث مباشر ريال مدريد وغرناطة كورة TV

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:23 م
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الشوط الثاني كورة ستار KORA STAR مشاهدة مباراة ريال مدريد Second half بث مباشر ريال مدريد وغرناطة كورة TV
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الفجر الرياضي
 
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Yalla Shoot يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وغرناطة، فى لقاء قوى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسبانى، شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم، ويسعي الفريقين لتقديم مباراة قوية لصدارة الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

KOORA STAR موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة بالدوري الإسبانى

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات والثالثة بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين Koora Live.

Yalla Shoot القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات والثالثة بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين Koora Live.

ويحتل ريال مدريد المركز الاول برصيد 15 نقطة بينما غرناطة فى المركز الثانى برصيد 14 نقطة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة

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