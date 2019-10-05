حفل لـ علي الحجار وأنغام.. مفاجآت جديدة للصحفيين
السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:21 م
Advertisements
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مبنى النقابة يشهد لأول مرة حالة جديدة من التطوير والتجديد على كل المستويات، من الداخل والخارج وحتى التأثيث، بالإضافة إلى النضافة والصيانة وغير ذلك.
وأضاف في مؤتمر صحفي له، اليوم، أن الزملاء أعضاء الجمعية العمومية سيشهدون مفاجآت في مبنى جديد للنقابة، أبرزها إنشاء "kids area" لأبناء الصحفيين، وجاري الإعداد والتجهيز لهار وذلك لأول مرة.
وأعلن "شبانة" عن تنظيم النقابة قريبًا لحفل لعلي الحجار وأنغام بدار الأوبرا، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
وأضاف في مؤتمر صحفي له، اليوم، أن الزملاء أعضاء الجمعية العمومية سيشهدون مفاجآت في مبنى جديد للنقابة، أبرزها إنشاء "kids area" لأبناء الصحفيين، وجاري الإعداد والتجهيز لهار وذلك لأول مرة.
وأعلن "شبانة" عن تنظيم النقابة قريبًا لحفل لعلي الحجار وأنغام بدار الأوبرا، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
Advertisements
- قرارًا بدون إجماع ودعوات للاحتشاد.. ننشر تفاصيل تأجيل لجنة تحت التمرين بـ"الصحفيين"
- نقيب الصحفيين: المجلس الحالي هو الأول في صرف قدر كبير من الإعانات للزملاء
- ضياء رشوان: مفاجأة جديدة للصحفيين قريبًا
- وعد وقرار.. ضياء رشوان: هذا ما سأفعله حال انتخابي نقيبًا للصحفيين (تقرير)
- جمال عبدالرحيم: دورات تدريبية جديدة للصحفيين يتم تنظيمها لأول مرة
- 'الصحفيين' توقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات 'الأوقاف' لإدارة مبناها
- مفاجأة للصحفيين.. الإعلان عن وحدات سكنية جديدة تابعة لـ'الأوقاف'
- شبانة: ستشهدون مبنى جديد لنقابة الصحفيين
- مفاجأة للصحفيين.. معارض أثاث وألومنيوم جديدة بمبنى النقابة
المزيد عن: محمد شبانة الفجر استقالة هشام يونستعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر