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أسعار الذهب اليوم السبت 5/10/2019.. تعرف على سعر الجنيه الذهب وعيار 21

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:59 م
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أسعار الذهب اليوم السبت 5/10/2019.. تعرف على سعر الجنيه الذهب وعيار 21
الذهب
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يصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 5/10/2019 لـ 5464 جنيها، وانخفض عيار 21 مقارنة بالأمس ليسجل 683 جنيها للجرام، لذا تحرص بوابة الفجر دائما على تزويد قرائها بالمعلومات التي يبحثون عنها وإليكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر، علما بأن أسعار الذهب تفاوت بقيمة جنيه إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر، وعن مصنعية الذهب؛ فتسجل اختلاف كبير بحسب شكل القطعة والمشغول والأطقم.

وإليكم أسعار الذهب اليوم فى مصر:
 
عيار 18 سجل اليوم 585 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5464 جنيها

أوقية الذهب 1504 دولارا
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