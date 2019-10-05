أسعار الذهب اليوم السبت 5/10/2019.. تعرف على سعر الجنيه الذهب وعيار 21
السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:59 م
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يصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 5/10/2019 لـ 5464 جنيها، وانخفض عيار 21 مقارنة بالأمس ليسجل 683 جنيها للجرام، لذا تحرص بوابة الفجر دائما على تزويد قرائها بالمعلومات التي يبحثون عنها وإليكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر، علما بأن أسعار الذهب تفاوت بقيمة جنيه إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر، وعن مصنعية الذهب؛ فتسجل اختلاف كبير بحسب شكل القطعة والمشغول والأطقم.
وإليكم أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل اليوم 585 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5464 جنيها
أوقية الذهب 1504 دولارا
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