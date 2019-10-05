أسعار الذهب اليوم السبت 5/10/2019.. تعرف على سعر الجنيه الذهب وعيار 21

683 جنيها للجرام، لذا تحرص بوابة الفجر دائما على تزويد قرائها بالمعلومات التي يبحثون عنها وإليكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر، علما بأن أسعار الذهب

تفاوت بقيمة جنيه إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر، وعن مصنعية الذهب؛ فتسجل اختلاف كبير بحسب شكل القطعة والمشغول والأطقم.