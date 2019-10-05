محمد إبراهيم يكشف حقيقة تطاوله على لاعبي الزمالك
السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:07 م
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هاني عصام
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قام الدكتور سالم محمد سالم وكيل أعمال محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم الحالي بمصر للمقاصة والسابق للزمالك بإصدار بيان للرد على تصريحات إدارة الزمالك.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد انتقد اللاعب وأكد أنه تعمد شتيمة لاعبي الزمالك في لقاء الفريقين الأخير.
وقال البيان " الرسول الكريم
( ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب)
صدق رسول الله(ص)".
وتابع " طمي السيل حتى غاصت الركب
لقد تعرض اللاعب محمد ابراهيم لكثير من الاتهامات ومحاوله الزج باسمه في موضوعات كثيره محاوله من بعض الأشخاص للوقيعه بينه وبين جماهير نادي الزمالك التي تعي جيدا هذه المحاولات وتثق في حب اللاعب للجماهير والكيان الذي لعب له اكثر من13عام ومثل خلالها منتخب بلده في كل المراحل".
وأكمل "اخر هذه المحاولات هي الزج باسمه واتهامه بسب زملاءه لاعبي الزمالك طوال مباراه المقاصه واتهامه بالبلطجه والكل يعلم من يوصف بالبلطجه.
اما عن هذا الاتهام فالكل رأي ان محمد لم يلعب سوي20 دقيقه فكيف له يسب لاعبي الزمالك طوال المباراه!!!".
وأضاف "خرج محمد من نادي الزمالك مجبرا وليس مخيرا وهذا لايقلل من قيمته وقدره عند الجماهير الزملكاويه العريضه ولايقلل من حبه وتقديره لهذه الجماهير واي محاولات للوقيعه لن تفلح.
لقد تحمل اللاعب في السنوات الاخيره ما لا يتحمله بشر من ضغط نفسي وعصبي ومحاولات كثيره لإخراجه عن تركيزه ليرد وتكون زريعه للوقيعه بينه وبين الجماهير ولم تفلح ولن تفلح في اي وقت وخرج اللاعب من النادي ولم يتقاضي باقي مستحقاته ولم يتحدث في اي مناسبه عن ذلك".
وواصل " كنا في غنى عن الخروج والتحدث في اي امر لولا الاتهامات الباطله ونحن اذا نتحدث الان نوجه رساله ان اللاعب لديه مسؤليات تجاه نادي المقاصه الذي يحترمه ويقدره ويبذل كل الجهد والعرق للعوده الي منتخب مصر ومحاوله التشتيت لن تفلح.
وسوف نرد بكل قوه على اي شخص يخرج عن النص في حق اللاعب اوحقي مهما كان
والله غالب على امره".
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد انتقد اللاعب وأكد أنه تعمد شتيمة لاعبي الزمالك في لقاء الفريقين الأخير.
وقال البيان " الرسول الكريم
( ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب)
صدق رسول الله(ص)".
وتابع " طمي السيل حتى غاصت الركب
لقد تعرض اللاعب محمد ابراهيم لكثير من الاتهامات ومحاوله الزج باسمه في موضوعات كثيره محاوله من بعض الأشخاص للوقيعه بينه وبين جماهير نادي الزمالك التي تعي جيدا هذه المحاولات وتثق في حب اللاعب للجماهير والكيان الذي لعب له اكثر من13عام ومثل خلالها منتخب بلده في كل المراحل".
وأكمل "اخر هذه المحاولات هي الزج باسمه واتهامه بسب زملاءه لاعبي الزمالك طوال مباراه المقاصه واتهامه بالبلطجه والكل يعلم من يوصف بالبلطجه.
اما عن هذا الاتهام فالكل رأي ان محمد لم يلعب سوي20 دقيقه فكيف له يسب لاعبي الزمالك طوال المباراه!!!".
وأضاف "خرج محمد من نادي الزمالك مجبرا وليس مخيرا وهذا لايقلل من قيمته وقدره عند الجماهير الزملكاويه العريضه ولايقلل من حبه وتقديره لهذه الجماهير واي محاولات للوقيعه لن تفلح.
لقد تحمل اللاعب في السنوات الاخيره ما لا يتحمله بشر من ضغط نفسي وعصبي ومحاولات كثيره لإخراجه عن تركيزه ليرد وتكون زريعه للوقيعه بينه وبين الجماهير ولم تفلح ولن تفلح في اي وقت وخرج اللاعب من النادي ولم يتقاضي باقي مستحقاته ولم يتحدث في اي مناسبه عن ذلك".
وواصل " كنا في غنى عن الخروج والتحدث في اي امر لولا الاتهامات الباطله ونحن اذا نتحدث الان نوجه رساله ان اللاعب لديه مسؤليات تجاه نادي المقاصه الذي يحترمه ويقدره ويبذل كل الجهد والعرق للعوده الي منتخب مصر ومحاوله التشتيت لن تفلح.
وسوف نرد بكل قوه على اي شخص يخرج عن النص في حق اللاعب اوحقي مهما كان
والله غالب على امره".
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