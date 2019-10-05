محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول



وخلال الزيارة قال الدكتور عثمان شعلان إن قواتنا المسلحة حققت المعادلة الصعبة "يد تبني ويد تحمل السلاح"، فتحدت الزمن والصعاب والإمكانيات لاقتلاع جذور الإرهاب والانطلاق نحو مستقبل مشرق بالمساهمة في مشروعات عملاقة كرسالة للعالم أجمع أن مصر قوية أبية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشعبها وجيشها الدرع والسيف لحماية أمنها ومقدراتها.تحية شكر وتقدير وعرفان لجيل أكتوبر الذي استرد الأرض والكرامة وأعاد مصر إلي التاريخ.



قاما الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ود عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المبرة إحتفالًا بالذكرى ال ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة.ورافقهم كل من اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية،واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد أحمد ممدوح مدير الأمن الوطني والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية العميد أحمد ممدوح مدير الأمن الوطني، والعديد من القيادات الأمنية وقيادات المنطقة العسكرية والقيادات الدينية والتنفيذية والسياسية.وتم عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وفاءا وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.وأكد الدكتور عثمان شعلان أن ذاكرة الوطن لن تنسى بطولات رجال الجيش والشرطة والجهود التي يبذلونها وتضحياتهم لحفظ أمن الوطن والمواطن وحمايته من قوى الشر والإرهاب ولا يسعنا إلا أن نقف إجلالًا واحتراما لشهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين ضحوا من أجل وطن لا غنى لنا عنه.قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم بزيارة لقيادات وحدات الصاعقة والمظلات والكلية الجوية يرافقهم كل من اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية،واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد أحمد ممدوح مدير الأمن الوطني والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية لتقديم التهنئة بالذكرى الـ 46 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة لكل من العقيد أركان حرب عماد اليماني قائد وحدات الصاعقة،والعقيد أركان حرب عبد الوهاب محرز قائد المظلات، واللواء عزت متولي قائد الكلية الجوية، وتبادلوا الدروع بمناسبة هذا اليوم العظيم الذي أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا من أبنائها قادر علي ردع كل من تسول له نفسه أن يعتدي علي ذرة من ترابها.