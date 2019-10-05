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شبانة: هشام يونس يسعى لإظهار فساد مجلس 'الصحفيين' ولا يفهم سوى التآمر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:49 م
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شبانة: هشام يونس يسعى لإظهار فساد مجلس 'الصحفيين' ولا يفهم سوى التآمر
محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن هشام يونس أمين الصندوق بالنقابة يسعى لإظهار فساد المجلس لأي شكل، وشكك في توقيع عقد إدارة شؤون مبنى النقابة مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف.

وأضاف في مؤتمر صحفي له اليوم، أنه فاجئه بالإجراءات فيما يخص توقيع العقود، خلال اجتماع مجلس النقابة، وقرار المجلس بالموافقة على البروتوكول يوم 3 أغسطس الماضي.

وتابع: "حتى أقلام وأوراق لجنة التدريب لم نحصل عليها مذ قرن، وحتى كارنيهات مشروع العلاج، لماذا تعطيل مصالح النقابة بهذا الشكل؟".

وأكد "شبانة" أن المادة 78 من قانون النقابة 76 لسنة 1970، تمنح الحق للمجلس في التعاقد المباشر مع الجهات الحكومية دون التقيد بالإجراءات.

واستطرد "شبانة" بأن أمين صندوق النقابة لا يفهم التفاوض أو التعاقد مع الوزارات أو أي جهات، مؤكدًا أنه -بحد وصفه- لا يفهم سوى التآمر فقط.
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