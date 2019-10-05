يلا شوت MOHAMED SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KORA LIBE حصري بي إن سبورتس المفتوحة جودة متعدد LIVE NO

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم السبت 5-10-2019 بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star ، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مباراة القمة النارية بين ليفربول وليستر سيتي، حيث يحل ليستر ضيفاً ثقيلاً على ملعب أنفيلد معقل جماهير الريدز لمواجهة ليفربول فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

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من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، فى تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

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سوف تنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها beIN Sports HD 2 ، ويعلق على مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي المعلق التونسي رؤوف خليف، وعلاوة على ذلك يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة من خلال روابط عاللية الجودة والسرعة وبدون تقطيع.

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ويأتي التشكيل الأقرب لليفربول في هذه المباراة، على النحو التالي: في حراسة المرمى: أدريان، خط الدفاع : أندرو روبرتسون ، جو جوميز ، فان دايك ، ترينت أليكسندر أرنولد، في خط الوسط : فابينيو ، جوردان هيندرسون ، جيني فينالدوم، خط الهجوم : ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

بينما سيكون تشكيل الثعالب في مواجهة الريدز، على النحو التالي: في حراسة المرمى: شمايكل، الدفاع: ريكاردو، إيفانز، سوينكو، شيلويل، خط الوسط المدافع: نديدي، خط الوسط المهاجم: تيليمانس، ماديسون، بيريز، بارنز، خط الهجوم: فاردي.







