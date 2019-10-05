رئيس جامعة الزقازيق: قواتنا المسلحة الباسلة حققت المعادلة الصعبة "يد تبني ويد تحمل السلاح"

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زار الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم قيادات وحدات الصاعقة والمظلات والكلية الجوية يرافقهم كل من اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية،واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد أحمد ممدوح مدير الأمن الوطني والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية لتقديم التهنئة بالذكرى الـ 46 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة لكل من العقيد أركان حرب عماد اليماني قائد وحدات الصاعقة،والعقيد أركان حرب عبد الوهاب محرز قائد المظلات، واللواء عزت متولي قائد الكلية الجوية، وتبادلوا الدروع بمناسبة هذا اليوم العظيم الذي أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا من أبنائها قادر علي ردع كل من تسول له نفسه أن يعتدي علي ذرة من ترابها.



وخلال الزيارة قال الدكتور عثمان شعلان إن قواتنا المسلحة حققت المعادلة الصعبة "يد تبني ويد تحمل السلاح"، فتحدت الزمن والصعاب والإمكانيات لاقتلاع جذور الإرهاب والانطلاق نحو مستقبل مشرق بالمساهمة في مشروعات عملاقة كرسالة للعالم أجمع أن مصر قوية أبية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشعبها وجيشها الدرع والسيف لحماية أمنها ومقدراتها.تحية شكر وتقدير وعرفان لجيل أكتوبر الذي استرد الأرض والكرامة وأعاد مصر إلى التاريخ.



كما أعلنت جامعة الزقازيق عن تنظيم ندوة حول الجديد في الضرائب المستحقة علي الدخل منتصف أكتوبر الجاري ضمن التطوير الإداري الذي تنتهجه الجامعة في الفترة المقبلة تحت رعاية د.عثمان شعلان رئيس الجامعة في تمام الساعة العاشرة بقاعة التدريب بالدور الثالث بإدارة الجامعة.



وصرحت لمياء عبد المطلب أمين عام جامعة الزقازيق بأن الهدف من عقد هذه الندوة هو إطلاع مسئولي الاستحقاقات.. والحسابات. علي الجديد في الضرائب المستحقة علي الدخل من أجل تذليل المشاكل الضريبية مع مصلحة الضرائب لأن كل يوم يأتي بالجديد بالنسبة للضرائب علي المرتبات والأجور بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، ويحاضر فيها د. عبدالله قادوس مستشار المالية وخبير الضرائب المستحقة على المرتبات والأجور. وأشار أ. يحيي عسل مدير مركز التدريب الإداري أن هذد الندوة تأتي ضمن الأنشطة التدريبية التي يقدمها المركز لتطوير أداء العاملين بالجهار الإداري بالجامعة، حيث ينفذ المركز برنامجا تدريبيا للعاملين في مختلف التخصصات لتنمية مهاراتهم الإدارية والتكنولوجية.