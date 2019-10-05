شووت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر LIVERPOOL GOAL يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح ليفربول

يستضيف ملعب آنفيلد مواجهة نارية تجمع بين ليفربول وفريق ليستر سيتي، اليوم السبت، في إطار مباريات ذهاب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، تحت قيادة الحكم الإنجليزي كريس كفاناه.





موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-





من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي على ملعب آنفيلد، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعلق على المباراة يوسف سيد،

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا أمام فريق سالزبورج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاث، وتألق المصري محمد صلاح وسجل هدفين من بينهم هدف الفوز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، ليحصل الفريق على أول 3 نقاط بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام نابولي.





البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول وليستر سيتي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.





ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الريدز بالعلامة الكاملة، وبفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي، حيث خاض ليفربول 7 مباريات في مسابقة الدوري، حقق الفوز فيها جميعًا برصيد 18 هدفًا واهتزت شباكهم 5 مرات فقط.





ويتواجد ليستر سيتي في المركز الثالث من الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حصدهم من 7 مواجهات في مسابقة الدوري هذا الموسم، استطاع أن يحقق الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراه، برصيد 13 هدفًا واهتزت شباكه 5 مرات.







