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أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الريال NQW PLUS

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:45 م
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أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الريال NQW PLUS
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نتابع معاكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة كورة ستار مساء اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، تلك البطولة التي يتصدرها ريال مدريد في هذا الموسم برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني نادي غرناطة برصيد 14 نقطة
يدخل النادي الملكي مباراة ريال مدريد وغرناطة KOORA LIVE، وهو يعلم إن الإنتصار في لقاء الليلة سيجعله يستمر في صدارة البطولة، وذلك بسبب كون مباراة ريال مدريد وغرناطة KORA ONLINE تجمع بين المتصدر والوصيف.
بث مباشر مباراة ريال مدريد وغرناطة
تبدأ مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر عبر موقع الفجر الرياضي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وهذا عصر اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر الجاري.
ومن المتوقع بأن يدخل زين الدين زيدان مباراة ريال مدريد وغرناطة KORA STAR، بتشكيلته الأساسية، وذلك بهدف تحقيق نتيجة إيجابية وثلاث نقاط هامة في مشوار الفريق في بطولة الدوري الإسباني.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة
تنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة يلاشوت الجديد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبحسب جدول البث فإن مباراة ريال مدريد وغرناطة YALLA Shot ستنقل عبر قناة BEIN SPORTS HD2.
وسيحاول النادي الملكي مصالحة جماهيره خلاال مباراة ريال مدريد وغرناطة KORA GOAL، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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