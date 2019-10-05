أهداف مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو) السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:43 م Advertisements توتنهام Advertisements طباعة الفجر الرياضي Advertisements Advertisements موضوعات ذات صلة أهداف مباراة .. بيرنلي 0 × 2 توتنهام | الدوري الإنجليزي (فيديو) أهداف مباراة .. سوانزي سيتي 1 × 3 توتنهام | الدوري الإنجليزي (فيديو) أهداف مباراة .. توتنهام 2 × 0 آرسنال | الدوري الإنجليزي (فيديو) أهداف مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو) طباعة المزيد عن: توتنهام وبرايتون اهداف توتنهام وبرايتون الدوري الانجليزي اخبار الرياضة تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر