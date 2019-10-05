خاص.. رجب بكار يوجه رسالة لحسام البدري بعد ضمه للمنتخب

عبر رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز عن سعادته الكبيرة عقب اختياره في قائمة منتخب مصر لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق الإثنين المقبل استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بتسونا.





وقال بكار في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "سعيد جدًا بالانضمام لمنتخب مصر، فارتداء مقيص منتخب مصر شرف لأي لاعب وحلم يحلم به".





وأضاف :"علمت اليوم باختياري في قائمة المنتخب وأوجه الشكر للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، والذي أثق في اختياراته بأنه لن يظلم أي لاعب".





وتابع رجب بكار: "طموحاتي كبيرة مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وسأسعى مع زملائي لإعادة المنتخب لسابق عهده والعودة للفوز بالبطولات الإفريقية".





وأتم حديثه: "أشكر زملائي في فريق بيراميدز الذين ساعدوني على الظهور بمستوى جيد في المباريات، واختياري في قائمة منتخب مصر".





قائمة منتخب مصر في أكتوبر حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام خط الدفاع: رجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وأحمد حجازي خط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه خط الهجوم: حسام حسن وعمر السعيد وأحمد حسن كوكا الأهلي يتفوق على الزمالك في قائمة المنتخب الأهلي: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة والشحات الزمالك: محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد بيراميدز: رجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله السعيد وعمر جابر وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم ٢٣ لاعبا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمى على مباراة بتسوانا الودية المقبل لتحقيق أكبر مكاسب فنية. كما حرص الجهاز الفني علي ضم وجوه جديدة تنضم لأول مرة بهدف التعرف أكثر علي شخصيتهم وإمكانياتهم بشكل كبير قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١. كما تأتى اختيارات القائمة وفقا لأولويات هذه المرحلة وذلك لا يعنى خروج غير المنضمين من حسابات الجهاز الفنى لاسيما أن هناك فترة كبيرة بعد مواجهتي كينيا وجزر القمر نوفمبر المقبل تتجاوز ال٣ شهور كفيله بإتاحة الفرصة أكبر لدي الجهاز الفني لمتابعة كافه العناصر وتقيمها بشكل أعمق بما يخدم مصلحة المنتخب وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتي يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة. كما حرص الجهاز الفني علي التعامل مع المشاكل التي واجهته في مركز رأس الحربة واختيار للاعبين لا يلعبون بصفة أساسية مع أنديتهم إلا أنهم يجيدون اللعب تحت ضغط وباعتبارهم هم أفضل المتاح في الفترة الحالية.



