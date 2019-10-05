حطب: منتخب الفروسية يخوض منافسات بطولة إسبانيا كفرصة إضافية للتأهل للأوليمبياد

بداية موفقة بدأها منتخبنا الوطني للفروسية لقفز الحواجز فى البطولة الدولية التى انطلقت أمس الجمعة والتى تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية حتى بعد غد الإثنين ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل فى منافسات الفرق ، ويشارك فى البطولة العديد من الدول الأوروبية والأمريكية ومنها إسبانيا بطلة العالم والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا والنرويج وفنزويلا وكولومبيا ، ويتأهل للدورة الأوليمبية المنتخب الحاصل على المركز الأول ، ويشارك منتخبنا فى البطولة وسط عمالقة أوروبا كفرصة إضافية لمنتخبنا للتأهل بفريق كامل، حيث أن التأهل الأساسى للاوليمبياد من منافسات المجموعة السابعة التى تقام بمنافساتها بالمغرب خلال الشهر الجارى ، وتستمر فرصتنا فى التأهل للاوليمبياد حتى أوائل مايو المقبل .





وقال المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية أن الإتحاد الدولى للعبة منح منتخبنا الوطنى فرصة إضافية للتأهل من خلال المشاركة مع الدول الأوروبية فى بطولة برشلونة الدولية ، نظرا لأن المنتخب المصرى هو بطل إفريقيا .





وأشار إلى أن التأهل الأساسى لمنتخبنا فى منافسات الفرق عن طريق المجموعة السابعة التى تضم منتخبات 17 دولة منها اليمن والعراق والكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والأردن ولبنان وسوريا ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ، حيث تقام منافسات المجموعة السابعة فى مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 9 وحتى 14 أكتوبر الجارى .





وأضاف حطب أن الإتحاد المصرى للفروسية فضل خوض منافسات البطولة الدولية أولا والتى تعد من أعلى المستويات العالمية فى اللعبة ، وفى حالة تأهلنا عن طريق أوروبا سيكون شيئا رائعا لأننا ننافس أكبر الدول الأوروبية ، ونشارك فى البطولة بالفرسان سامح الدهان وعلاء ميسرة ونائل نصار وعبد القادر سعيد وكريم الزغبى ،أما فى حالة عدم تأهل الفريق المصرى فسيكون لدينا فرصة ثانية بالمشاركة فى بطولة المجموعة السابعة التى تستضيفها المغرب فى الفترة من 9 وحتى 14 أكتوبر الجارى لتأهل الفريق المصرى ، والذى غاب عن التأهل الأوليمبى منذ نحو 60 عاما ، حيث أن آخر مرة تأهل الفريق المصرى كان فى دورة الألعاب الأوليمبية التى أقيمت بمدينة روما الإيطالية عام 1960 ، ومثل مصر فى ذلك الوقت الفرسان جمال حارس ومحمد سليم ذكى وعلوى غازى ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتأهل اى فريق مصرى للاوليمبياد .





وأكد أنه فى حالة عدم تأهل الفريق المصرى للاوليمبياد ، فسيكون أمامنا فرصة لتأهل لاعبين اثنين فى منافسات الفردى من الآن وحتى أوائل مايو المقبل ، حيث تأهل كريم الزغبى فى الفردى من قبل لدورات رود دى جانيرو 2016 ، ودورة لندن 2012 ، ودورة بكين 2008 ، ومن قبله تأهل الفارس أندريه سكاكينى للمشاركة فى أربع دورات أوليمبية هى برشلونة 92 ، واتلانتا 96 ، وسيدنى 2000 ، واثينا 2004 ، مشيرا إلى أن اللاعبين المصريون استعدوا جيد للمنافسات المختلفة سواء على مستوى الفرق أو على المستوى الفردى من خلال المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية التى يقيمها الاتحاد بدعم مالى من وزارة الشباب والرياضة ، أو البطولات الدولية المختلفة التى يشارك فى الفرسان على مستوى العالم لرفع المستوى الفنى والمهارى من أجل تمثيل مصر أفضل تمثيل ، فى مختلف المحافل الدولية والعالمية والقارية والعربية .



