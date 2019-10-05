تابع لايف aHLY بث مباشر مباراة الاهلي واسوان بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط الأهلي اون سبورت NOW

رابط مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر كورة ستار koora Star ، اليوم السبت الموافق الخامس من أكتوبر 2019 ، على ملعب اسوان في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري بطولة الدوري المصري، ويسعى المارد الأحمر لحصد نقاط المباراة الثلاث واحتلال صدارة الترتيب مبكرا قبل توقف الدوري بسبب معسكر المنتخب ،.





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تقام مباراة الأهلي وأسوان في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب أسوان، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، وتذاع المباراة عبر قناتي اون سبورت on sport , نايم سبورت الناقل الحصري لمبارايات الدوري المصري الممتاز، ويمكنكم مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي وأسوان عبر موقع الفجر الرياضي.





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ويدخل النادي الأهلي المباراة ولا بديل عن تحقيق نقاط المباراة ليكون الانتصار الثالث للنادي الاهلي والوصول إلى النقطة التاسعة والابتعاد قليلا عن مطاردة الزمالك وبيراميدز والذين لا يفصلهم عن الأهلي سوى الأهداف ، ففاز الأهلي ف اللقاء الأول على سموحة بهدف نظيف وفي المباراة الاخيرة امام الانتاج الحربي فاز الاهلي برباعية نظيفة، ويعتمد فايلر في تشكيلته عن مجموعة من أبرز لاعبي الدوري المصري في مقدمتهم رمضان صبحي و مجدي افشة وحسين الشحات .





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