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من مصر والسعودية والأردن.. "اقرأ" تبدأ عرض الموسم الثالث من برنامج "يسعد مساكم"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:52 م
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من مصر والسعودية والأردن.. اقرأ تبدأ عرض الموسم الثالث من برنامج يسعد مساكم
برنامج يسعد مساكم
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الفجر الفني
 
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تبدأ قناة اقرأ، غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءا، بتوقيت القاهرة، عرض أولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج المنوع "يسعد مساكم". 

البرنامج يعرض يوميا من الأحد إلى الخميس، حيث يستهدف البرنامج جميع أفراد الأسرة المصرية والعربية، من خلال إلقاء الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والثقافية والطبية، من خلال استضافة نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع، بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح الملهمة لرواد الأعمال، كما يتيح البرنامج للمشاهدين المشاركة في إثراء الحلقات من خلال منصات التواصل الاجتماعي للقناة.


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