محمد عمارة يتضامن مع موقع "الفجر" بعد إغلاق صفحاتها الرسمية على فيسبوك
السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:49 م
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الفجر
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أعلن الدكتور محمد عمارة، الاستشاري وخبير التسويق السياسي تضامنه مع بوابة الفجر بشأن إغلاق صفحاتها من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال عمارة "ما حدث من إدارة الفيس بوك مع حسابات جريدة الفجر والقائمين عليها ماهو إلا قلة أدب من إدارة الفيس بوك لأنه خدعة ممنهجة وظلم وقع على تلك الجريدة واعتداء على الحريات بالباطل ولصالح من لا ندري.. فأين انتم من الحقيقة الاتية من حسابات وهمية تبث من تركيا وإسرائيل وتركيا وأربيل وجنوب أفريقيا وتنشر الفوضى والحد على الكراهيه والعنف، أين أنتم من نشر الإباحية والإلحاد تحت مسمى ستار الحريات، هل يعقل في تلك العالم الافتراضي هذه الافعال الافتراضية".
وتابع عمارة في منشور على صفحته بموقع فيسبوك "إلى كل صحفي مصر ومحامي مصر ... مصر بها اكبر مستخدمي للفيس بوك في الشرق الاوسط ويجب الضغط على تلك الاداة على ان تتعامل معنا بإحترام وبمهنية ويجب ان يعرف القائمين على تلك الاداة الافتراضية انهم يكيلون بمكيالين واننا ممكن ان نغلق الفيس بوك وبدون اي اندهاش، وذلك حتى لا تكون اداة باطلة للادعاء والكذب".
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