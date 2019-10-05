محمد عمارة يتضامن مع موقع "الفجر" بعد إغلاق صفحاتها الرسمية على فيسبوك

أعلن الدكتور محمد عمارة، الاستشاري وخبير التسويق السياسي تضامنه مع بوابة الفجر بشأن إغلاق صفحاتها من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وقال عمارة "ما حدث من إدارة الفيس بوك مع حسابات جريدة الفجر والقائمين عليها ماهو إلا قلة أدب من إدارة الفيس بوك لأنه خدعة ممنهجة وظلم وقع على تلك الجريدة واعتداء على الحريات بالباطل ولصالح من لا ندري.. فأين انتم من الحقيقة الاتية من حسابات وهمية تبث من تركيا وإسرائيل وتركيا وأربيل وجنوب أفريقيا وتنشر الفوضى والحد على الكراهيه والعنف، أ ين أنتم من نشر الإباحية والإلحاد تحت مسمى ستار الحريات، هل يعقل في تلك العالم الافتراضي هذه الافعال الافتراضية".



