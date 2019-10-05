زيوت طبيعية لعلاج نزلات البرد عن الأطفال

نصائح هامة للأمهات للحفاظ على صحة الأطفال الرضع، فعند إصابة الأطفال بنزلات البرد يعبرون عنها بالبكاء، ومن هنا نقدم للامهات هذه النصا ئح لعلاج البرد عند الرضع.





المحافظة على رطوبة الهواء في مكان تواجد الطفل هو أمر مهم، من أجل تسهيل عملية التنفس.





إعطاء الطفل بعض السوائل وذلك بعد استشارة الطبيب، للأطفال ما فوق أربع شهور إذ يسمح الطبيب بنسبة معينة من العصائر التي تحتوي على فيتمانين C ومضادات الأكسدة.





استخدام بعض الزيوت الأساسية منها:





زيت النعناع: يدهن زيت النعناع على أسفل القدم (باطن القدم)، فهو قادر على خفض درجة الحرارة بشكل سريع، ويصل إلى الدم بشكل مباشر من خلال جلد الرضيع الرقيق.





زيت اللافندر: يخفف زيت اللافندر بالماء، ويرش بضع قطرات منه على سرير الطفل، فهو يساعد في تهدئته وخلوده للنوم.



