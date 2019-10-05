مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر الآن.. تغطية مباشرة (لحظة بلحظة)

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد أسوان كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب استاد “أسوان”، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أسوان، ضمن ذهاب إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد أسوان، عبر قناة ON SPORT، في المباراة التي يديرها تحكيميًا محمد الحنفي، ويعاونه كلاً من أحمد توفيق وشريف عبدالله، والحكم الرابع محمد أبو خاطر.





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كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة الأهلي ضد أسوان في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثانية مساءًا بتوقيت تونس، والواحدة مساءًا بتوقيت جرينتش ALahly vs Aswan.





كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواصلة تفوقه في بطولة الدوري بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والسادس تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ALahly vs Aswan.





كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة الأهلي ضد أسوان ALahly، حيث أنتهت أخر مباراة جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره أسوان في بطولة الدوري المصري لعام 2017، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون ردن في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والعشرين ALahly ONLINE.





يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان العائد مجددًا لمنافسات الدوري المصرين لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه أمام المارد الأحمر المزجج بأبرز اللاعبين، ALahly vs Aswan.





الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين ALahly، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.







