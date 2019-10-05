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وزير قطاع الأعمال يصدر قرارًا بتعيين هشام أبو العطا رئيسا للشركة القابضة للتشييد والتعمير

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:42 م
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وزير قطاع الأعمال يصدر قرارًا بتعيين هشام أبو العطا رئيسا للشركة القابضة للتشييد والتعمير
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أحمد الشيخ
 
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أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قرارا بتعيين المهندس هشام أنور أبو العطا رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. 

ويتمتع المهندس هشام أبو العطا بخبرة واسعة في مجال إدارة المشروعات وأعمال البنية الأساسية والإنشاءات المدنية، كما شغل عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات، وشغل مؤخرا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير. 

 المهندس أبو العطا تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة (مهندس مدني - إنشاءات) فضلا عن عمله معيدا بالكلية (‪1981 - 1983‬)، وهو حاصل على لقب مهندس استشاري من نقابة المهندسين المصرية، وعمل في المملكة العربية السعودية كمهندس حر لمدة 15 عاما في أعمال التصميمات الإنشائية والإشراف على التنفيذ وإدارة المشروعات وأعمال المقاولات. 

كما عمل بشركة المنتزه للسياحة والاستثمار نحو 21 عامًا حيث شغل مناصب عدة بها، مديرًا للشؤون الهندسية والمشروعات بشركة ثم نائبا للمدير العام ثم مديرًا عامًا ورئيسا للجهاز التنفيذى. 

كانت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير قد وافقت في 22 يوليو الماضي على تعيين المستشار محمد زكي موسى قائما بأعمال رئيس الشركة لحين تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة، وذلك بعد قبول استقالة المهندس محمود حجازي من رئاسة مجلس الإدارة.



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