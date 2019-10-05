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مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد أمام غرناطة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:44 م
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مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد أمام غرناطة
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علي نبوي
 
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه غرناطة بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : أريولا

خط الدفا ع : كارفخال - راموس - فاران - أودريوزولا

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة - إيدين هازارد.

أما البدلاء:-
ألتيوب - ميليتاو - مودريتش - خاميس رودريجيز - يوفيتش - إيسكو - رودريغو.
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