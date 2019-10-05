شووت NOW: مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر AHLY FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الاهلي NQW

شاهد بث مباشر KORA STAR لمباريات الدوري المصري الممتاز (2019 – 2020) ONLINE، حيث يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا، علي فريق أسوان عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة المحلية، ويسعي المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته وإنفراده بصدارة الترتيب من أجل المنافسة مبكرًا على لقب البطولة.





موعد مباراة الأهلي ضد أسوان اليوم السبت 5 – 10 – 2019 KORA LIVE:





تنطلق مواجهة الأهلي × أسوان YALLA SHOOT PLUS في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة والرابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت مدينة أبوظبي، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، اليوم السبت الموافق الخامس من شهر أكتوبر لعام 2019، على ملعب "أسوان".





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على سموحة بهدف دون مقابل، وعلي الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، بينما يمتلك اسوان نقطة وحيدة حيث خسر أمام المقاصة 3-2، بينما تعادل سلبيًا مع مصر في لقاء الجولة الثانية من الدوري الممتاز.





محمد الحنفي "وش السعد" على الأهلي و "نحس" على أسوان:

البث المباشر KORA4GOAL مباريات الدوري الممتاز، حيث يدير مباراة الأهلي ضد أسوان تحكيميا الحكم محمد الحنفي، والذي سبق وأدار 23 مباراة تحكيمية للمارد الأحمر، حقق الفريق الفوز في 15 مباراة، بينما تعادل في 4 مباريات، وخسر مثلها، بينما أدار الحكم مباراتين فقط لفريق أسوان خسرها ممثل الصعيد، شاهد بث مباشر KORA ONLINE لمباراة الأهلي Vs أسوان بدون تقطيع.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الدوري المصري COOL KORA:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ضد أسوان KORA4HD في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، على قنوات نايل سبورت تردد 10853، وقناة أون سبورت 11849، كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال قناة تايم سبورت الفضائية، وتستطيعون متابعة بث مباشر KORA TODAY لمباراة الأهلي اليوم في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2019- 2020، حيث يبحث المارد الأحمر عن إضافة 3 نقاط جديدة لرصيده.





رينيه فايلر ومواصلة الانتصارات مع الأهلي KORA LIVE:

بث مباشر KORA HA7SRY مباريات الكرة المصرية، حيث يتطلع المدرب السويسري لمواصلة الإنتصارات مع الأهلي عندما يلتقي فريقه اليوم مع فريق أسوان في الدوري الممتاز، ويتطلع المدرب الشاب لتحقيق الانتصار السادس على التوالي رفقة الأهلي، بعدما تغلب على فريق كانو سبورت الغيني 2-0 ذهابًا و4-0 إيابا، بالإضافة للفوز علي الزمالك 3-2 بالسوبر، والفوز علي سموحة والانتاج الحربي بالدوري 1-0، 4-0 على الترتيب.







