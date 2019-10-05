محافظ الفيوم يستقبل وفداً من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة (صور)

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استقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، صباح اليوم السبت، وفد من المتدربين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة (APLP) التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة الأستاذ أحمد الحنبلى، رئيس فريق التدريب بالأكاديمية وعددهم 100 متدرب إفريقي.



يذكر أن الدورات التدريبية لتأهيل الشباب الأفريقى تعقد تنفيذًا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسى، رئيس الجدمهورية، وتزامنًا مع رئاسة مصر للأتحاد الافريقي.



في بداية اللقاء رحب المحافظ بزيارة الوفد الأفريقى، مشيرا الي انه فخرًا كبيرًا للقيادة بإستقبال شباب إفريقيا فى بلدهم الثاني مصر والذى يأتى فى إطارالتعاون المثمر بين محافظة الفيوم، والأكاديمية الوطنية للتدريب.



وقد أعرب المحافظ عن سعادته البالغة باللقاء ودعا الشباب على تنفيذ ذلك البرنامج لأنه سيسهم فى مساعدتهم وإستفادتهم لأن يكونوا قيادات بارزة فى بلادهم وأن حقيقة ثابتة أن قيادات كثيرة بدول كبيرة وعظيمة بلغت أعلى مراتب القيادة من خلال التأهيل من تلك البرامج.



وأشاد بالتنظيم والتنفيذ للبرنامج فى مصرالتى تتمتع بالأمن والأمان والإستقرار، وأكد أن مصرهى إفريقيا وأفريقيا هى مصر ومحافظة الفيوم كمحافظة تعد كإقليم حيوى لمصر الصغرى نظرًا لما تتمتع به من بيئات زراعية، وصحراوية، وصناعية وتجارية، وسياحية متعددة، فإنها تحرص دائمًا بكافة قياداتها على العمل على المستوى المحلى والقومى والدولى، مُشيرًا إلى أهمية التكاتف والعمل معًا لأن القارة غنية بكافة الموارد التى تحتاج إلى سواعد الشباب لتنميتها والعمل على الإستثمار الأمثل لها فى كافة المجالات، لتحقيق التنمية المستدامة كقيادات واعدة بالمستقبل.



كما تناول اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن محافظة الفيوم، ومشاهدة الأثار اليونانية، والإسلامية، والرومانية، والفرعونية، ومعالمها السياحية المتعددة والمتميزة التى تتمتع بها على خريطة السياحة العالمية.



وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بالرد على جميع أسئلة الشباب، وأكد محافظ الفيوم، على أهمية المساهمة والمشاركة بالتنمية في المستقبل بإعتبار إننا شعوب واحدة لإفريقيا بصفة عامة، وأن هناك أهمية لبذل الجهد لرفع شأن البلاد التى ننتمى إليها جميعا لأننا نعيش على أرض واحدة وعالم واحد.



