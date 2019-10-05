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الشائعات تضرب زواج أصالة والعريان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:26 م
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الشائعات تضرب زواج أصالة والعريان
أصالة والعريان
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العدد الورقي - عبد الله الصاوي
 
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علاقة بممثلة صاعدة و5 ملايين دولار ومنزل فخم خارج مصر

قصة حب كبيرة عاشتها الفنانة أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان، كانا خلالها نموذجا للأسرة المستقرة وكانت أصالة طوال الوقت نموذج الزوجة المحبة التى تحرص على كل تفاصيل أسرتها اليومية متناسية نجوميتها وشهرتها فهى الزوجة والأم والحبيبة أيضا.

لكن هل تشهد قصة الزواج بينهما المشهد الأخير ويحدث الانفصال؟ هو السؤال الذى بدأ يتردد بداخل الوسط بعدما كتبت أصالة عبر حسابها الشخصى على انستجرام:

«لا أعرف تحديداً بماذا أُفكر، ولا ما أُريد، حتى الأمانى متناقضة، وصلت لمرحلة أسأل نفسى بصوت عال كى أُجيبنى! ولا أُجيب.. وإن سألنى أحد عن أحوالى؟ أُجيبه لا أعرف؟ وأسأله كيف ترانى أبدو؟ أو هل أنا بخير؟ وغالباً ما يقولونه لا يطمئن، ولا أعرف لماذا أنا هكذا، أنا فى مرحلة عنوانها «لا أعرف».

فيتردد بعد ما كتبته بأن الخلافات بدأت تدب بينهما وبأن الأمر قد يصل للانفصال أو الصلح مجددا بعد آخر خلاف حدث بينهما.

العريان طوال الفترة الماضية كان حريصا على أن يهادى زوجته أصالة العديد من الهدايا وصلت لـ5 ملايين دولار ومنها منزل خارج مصر، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يشفع للصلح، فمعروف بأن أصالة غيورة للغاية وتشعر بالغيرة ممن يقترب من زوجها، ويشاع مؤخرا بأن هناك فنانة ناشئة تحاول الاقتراب من العريان فى محاولة للوصول إلى الشهرة، فهل تكون هى القشة التى تنهى قصة الحب الكبيرة أم أن الصلح سيعيد الأمور إلى مجاريها مرة أخرى وتستمر الحياة التى تحرص عليها أصالة التى تعشق الاستقرار. يشار إلى أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرا ألبومها الجديد، الذى يحمل عنوان «فى قربك»، الذى يتضمن ١٠ أغان منها، «جابوا سيرته»، و»نكتة بايخة»، وأغنيات أخرى.
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