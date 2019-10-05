"الجيش المصري رجال".. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بذكرى نصر أكتوبر؟

احتفل المصريون غدًا، بالذكرى السادسة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر المجيد، لذا حرص رواد السوشيال ميديا على توجيه رسالة للعالم، ولأفراد القوات المسلحة الباسلة التي حطمت أسطورة خط بارليف وقهرت جيش العدو الذي كان يقال عنه إنه لا يقهر، عبر موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، من خلال وسوم جاء تحت عنوان "نصر أكتوبر".





واحتفلت وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، بمختلف المطارات المصرية، من خلال بثها للأغاني الوطنية عبر الإذاعة الداخلية بصالات السفر والوصول. كما بثت شاشات العرض المنتشرة بصالات السفر والوصول مقاطع فيديو لانتصار أكتوبر، ورحبت فرق العلاقات العامة في المطارات بالسياح، وتوزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبه الوطنية، والتعريف بها.يأتي ذلك فيما، وجهت وزارة الطيران المدني رسالة تهنئة للعالمين بقطاع الطيران المدني، وللشعب المصري، بهذه المناسبة الوطنية عبر رسالة تهنئة.





ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس المنصرم، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر، كما وضع الرئيس إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع الرئيس السيسي أيضًا إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كما قرأ الفاتحة ترحما على روحه.





كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، معربًا خلال البرقية عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى مستذكرًا هذه الملحمة الخالدة التي سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل بطولة واستبسال وامتزاج الدماء الكويتية والمصرية لتحرير الأراضي المصرية بصورة جسدت عمق الروابط الأخوية والعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا في الوقت نفسه للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار.





وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية أرسلها للرئيس السيسي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بالمزيد من التقدم والازدهار. كذلك أرسل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة مماثلة.





جيشنا عنوان النصر

وتفاعل العديد من المغردين مع الهشتاج، وقال فاروق صبري، أحد مستخدمي تويتر، إن السادس من أكتوبر تاريخ حفر في أذهان وقلوب العالم برمته وليس المصريين فقط، يوم النصر والإرادة المصرية وتحقيق المستحيل واسترداد الارض المصرية العزيزة، وتحيا "جيشنا عنوان النصر".





مُصرين على بناء مصر الحديثه غصب عن الإخوان

وأبدى حاتم علي، فخره، بيوم النصر، حين افقدت القوات المسلحه المصريهة العدو المتغطرس توازنه في 6 ساعات، قائلاً "زي النهاردة علمنا العالم يعني إيه حرب شاملة يشترك فيها مئات الآلاف من الجنود وجميع أنواع الاسلحة. بينما قال علاء إسماعيل، إن "مثلما علمنا العالم أن مصر ما تعرفش المستحيل وضربنا إسرائيل في أضخم حرب شاملة في التاريخ.. هنعلم العالم أن مفيش مستحيل لبناء مصر الحديثه ونبهر العالم غصب عن الإخوان وكارهي الوطن اللي بيصرفوا عليهم إيران وتركيا وقطر وإسرائيل".





تحية للجيش المصري

وكتبت بيسان حلمي، أن "الجيش المصري ضرب أروع الامثلة في الوطنية والانتماء والقدرة على الدفاع عن أرض الوطن وحماية والتضحية من أجل امنة وسلامته وبذل كل ما هو غال ونفيس في سبيل رفع رايته حرة في عنان السماء خلال حرب أكتوبر العظيم..تحية للجيش المصري العظيم الذي تمرد على الهزيمة وأصر على الانتصار".





النصر مستمر ولن ينتهي

"النصر مستمر ولن ينتهي بعد.. الجيش المصري لا يعرف غير طريق النصر"، قالها إسماعيل العسقلاني، مشيدًا بدور القوات المسلحة في حماية مصر، داعيا "ربنا يحمي جيش مصر ورئيس مصر"، مؤكدًا أن "الجيش المصري رجال"، ومصر الكنانة باقية، وسيسحق من يتحدى رجالها.







